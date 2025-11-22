НАБУ викрило схему розкрадання бази флоту в порту Чорноморськ: чотирьом учасникам повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро викрило злочинну схему на державному підприємстві «Чоразморшлях», повідомили в НАБУ. За даними слідства, держава зазнала подвійних збитків: спершу організатори незаконно заволоділи майном, а потім розтратили кошти від його продажу.

У січні 2020 року в.о. начальника ДП ініціював продаж головної бази технічного обслуговування флоту в порту Чорноморськ — об’єкта площею 4,3 га з виходом до моря. Попри діючий мораторій на відчуження держмайна, посадовець залучив оцінювача, який штучно знизив вартість бази з щонайменше 59 млн грн до 6,5 млн грн. Надалі база була продана спільникам через незаконні торги за 13,5 млн грн.

Після цього об’єкт внесли до статутного капіталу товариства співорганізатора схеми, фактично легалізувавши майно, ймовірно набуте злочинним шляхом.

Кошти від продажу — 11,5 млн грн — перерахували підконтрольному товариству нібито за обслуговування суден «Геническ» і «Херсонес». Насправді ці судна перебували в Індії, а зазначене товариство не мало жодного стосунку до їх обслуговування.

НАБУ та САП повідомили про підозру чотирьом учасникам схеми, двом із них — оцінювачу та співорганізатору — заочно. Колишнього в.о. начальника підприємства та ще одного фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України.