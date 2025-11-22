Українсько-американські перемовини щодо майбутньої мирної угоди відбудуться у Швейцарії — Умєров

Цими днями у Швейцарії стартують консультації між високопосадовцями України та Сполучених Штатів щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди, повідомив секретар РНБО Рустем Умєров. За його словами, Україна підходить до цього етапу з повним усвідомленням своїх національних інтересів і прагне узгодити бачення подальших кроків у межах триваючого діалогу з американською стороною.

Умєров підкреслив, що Київ цінує готовність США до предметної розмови та діятиме відповідально й послідовно — відповідно до вимог національної безпеки.

Нагадаємо, сьогодні Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив склад української переговорної делегації. Її очолив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. До складу делегації також увійшли: секретар РНБО Рустем Умєров, начальник ГУР МО Кирило Буданов, начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, перший заступник секретаря РНБО Євген Острянський, заступник голови СБУ Олександр Поклад та радник керівника ОП Олександр Бевз.

