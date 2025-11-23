ГУР перехопило розмову російського військового про масові втрати окупантів у Серебрянському лісництві

Українська військова розвідка оприлюднила перехоплення, в якому російський військовослужбовець розповідає про величезні втрати підрозділів РФ у районі Серебрянського лісництва на Луганщині. За його словами, місцевість буквально устелена тілами загиблих окупантів.

У розмові росіянин описує побачене так: у ліс заходиш — «там труп на трупі», і всі загиблі мають шеврони десантно-штурмової бригади «Восток». Він наголошує, що йдеться про десятки ліквідованих військових, розкиданих по всій території.

Крім того, окупант намагається відмовити співрозмовника від переведення до підрозділу, що діє в районі лісництва, попереджаючи про гарантовану загибель.

«Тут, може, ще збережешся, а там сто відсотків будете “двісті”», — підсумовує він.

За даними ГУР, перехоплення вкотре підтверджує критичні втрати російських сил у цьому районі, де українські підрозділи продовжують утримувати позиції та нищити живу силу противника.