ГУР спростувало фейк про нібито російську реєстрацію акаунта Кирила Буданова в Х

Головне управління розвідки повідомило про появу нового фейку, який поширюється соціальними мережами та анонімними ресурсами.

За даними відомства, російські спецслужби публікують нібито доказ того, що обліковий запис начальника ГУР МО України Кирила Буданова на платформі Х був створений на території російської федерації.

Для цього використовується скриншот спеціально створеного фейкового акаунта з вказаною російською локацією. У ГУР підкреслюють, що ця інформація є повністю неправдивою та має всі ознаки інформаційної операції, спрямованої на дискредитацію керівництва розвідки.

Відомство наголосило, що єдиний офіційний акаунт Кирила Буданова в Х знаходиться за посиланням: https://x.com/chiefdi_ukraine.

ГУР закликав громадян не вестися на фейки, дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти даним лише з офіційних ресурсів і від речників української розвідки.