На аеродромі рф під Липецьком спалили Су-27 і Су-30 — операція ГУР

У ніч з 20 на 21 грудня 2025 року на російському військовому аеродромі поблизу Липецька спалахнула пожежа, внаслідок якої було знищено два ворожі винищувачі Су-27 та Су-30, повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

За даними ГУР, операція була реалізована за участі представника руху опору злочинному російському режиму. У результаті обидва бойові літаки агресора виведені з ладу безпосередньо в захисному авіаційному ангарі.

У розвідці зазначили, що орієнтовна сумарна вартість двох уражених винищувачів, які Росія використовувала у війні проти України, може сягати до 100 мільйонів доларів. Йдеться про літаки Су-27 та Су-30 з бортовими номерами «12» та «82».

Планування спецоперації на аеродромі під Липецьком тривало близько двох тижнів. Попереднє вивчення маршрутів патрулювання та графіків зміни охорони дозволило непомітно проникнути на військовий об’єкт РФ, уразити літаки та безперешкодно залишити територію аеродрому.