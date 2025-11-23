Україна та США наближаються до узгодження спільного документа щодо завершення війни — Умєров

Секретар РНБО України Рустем Умєров повідомив, що оновлена редакція документа, який обговорюється з американськими партнерами у межах дипломатичного процесу щодо завершення війни, вже містить більшість ключових українських пріоритетів.

За його словами, позиції сторін наразі перебувають на фінальній стадії узгодження.

Умєров наголосив, що Україна високо цінує конструктивну та уважну взаємодію зі Сполученими Штатами, яка дозволила «вийти на цей критично важливий етап» і врахувати всі українські зауваження.

«Очікуємо на подальший прогрес упродовж сьогоднішнього дня», — зазначив він.

Переговори між українською та американською командами тривають у Женеві за участю європейських партнерів.