”Слідство.Інфо” оприлюднило розслідування про насильство над дітьми-сиротами, евакуйованими до Туреччини в перші місяці вторгнення

Команда «Слідства.Інфо» представила документальний фільм-розслідування про грубі порушення прав дітей-сиріт, яких на початку повномасштабного вторгнення Росії вивезли за кордон у межах проєкту «Дитинство без війни». Евакуацію та перебування дітей у Туреччині організовував благодійний фонд бізнесмена Руслана Шостака. За даними розслідування, над дітьми чинили психологічне та фізичне насильство, а двоє неповнолітніх дівчат повернулися в Україну вагітними.

Фільм розповідає про евакуацію близько 3,5 тисячі дітей-сиріт та їхніх вихователів з Дніпропетровської області до Туреччини у перші тижні російського вторгнення. Логістику, розселення та повне утримання дітей у готельних комплексах на середземноморському узбережжі фінансував фонд Руслана Шостака — українського підприємця, власника мереж VARUS та EVA, чий статок у 2021 році оцінювався у 140 мільйонів доларів. Шостак також очолює групу з ритейлу та логістики у Раді бізнесу при президентові України.

Проєкт «Дитинство без війни» активно висвітлювався у медіа й соціальних мережах, його підтримували публічні особи, зокрема співачка Оля Полякова, яка стала амбасадоркою. У комунікаціях ініціативи неодноразово згадувалася роль першої леді Олени Зеленської, яка разом із першою леді Туреччини Еміне Ердоган сприяла розміщенню українських дітей у Туреччині.

Після двох років перебування дітей за кордоном до них прибула перевірка — представники Офісу Омбудсмана України та інші українські й іноземні посадовці. У звіті, який отримало «Слідство.Інфо», зафіксовано факти системного психологічного та фізичного насильства, порушення норм догляду та захисту, а також випадки вагітності серед двох неповнолітніх вихованок.

Проєкт «Дитинство без війни» після цього закрили, а викладені у звіті дані передано до української поліції, яка розпочала розслідування.

Фільм «Слідства.Інфо» висвітлює свідчення дітей, вихователів і посадовців та піднімає питання про відповідальність організаторів і контроль держави за умовами утримання найвразливіших категорій українських дітей за кордоном під час війни.