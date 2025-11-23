        Політика

        СБУ завдала чергового удару по окупантах у Донецькій області

        Віктор Алєксєєв
        23 Листопада 2025 15:40
        Спецпризначенці «Альфи» Служби безпеки України здійснили серію точних ударів по позиціях противника у Покровську та на тимчасово окупованих територіях, повідомили в СБУ.

        Зокрема, у Покровську знищено башту промислового обʼєкта, де розвідкою було зафіксовано розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV.

        Ще однією ціллю стали склади з FPV-дронами, БпЛА «Zala» та «Гербера» в тилу противника на території Донецької області.

        Під час ударів були використані безпілотні апарати «FP-2» з бойовими зарядами масою 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції.


