СБУ завдала чергового удару по окупантах у Донецькій області

Спецпризначенці «Альфи» Служби безпеки України здійснили серію точних ударів по позиціях противника у Покровську та на тимчасово окупованих територіях, повідомили в СБУ.

Зокрема, у Покровську знищено башту промислового обʼєкта, де розвідкою було зафіксовано розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV.

Ще однією ціллю стали склади з FPV-дронами, БпЛА «Zala» та «Гербера» в тилу противника на території Донецької області.

Під час ударів були використані безпілотні апарати «FP-2» з бойовими зарядами масою 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції.