Сергія Безрукова звинуватили у зневазі до узбеків після нічного інциденту на кладовищі

Російський актор Сергій Безруков опинився в центрі скандалу після поїздки до Узбекистану. Повернувшись до Москви, він на пресконференції насміхався з акценту узбеків, які вночі намагалися допомогти йому потрапити на кладовище в Ташкенті.
За словами актора, приблизно о першій ночі він захотів відвідати могилу Тетяни Єсіної та став «ломитися» на територію кладовища. Директора закладу, якого розбудили через візит Безрукова, привезли на місце — і він, як зазначив актор, не говорив російською.
Безруков пародіював акцент директора, повторюючи його слова «Бєлій, Бєлій» (натяк на роль актора у серіалі «Бригада»). Московські журналісти в державному агентстві ТАСС вибухали сміхом. «Єдине слово, яке він сказав російською, — “Бєлій”. Але з акцентом», — жартував актор, додавши, що відповів узбеку: «Пушістій бєлій».
Далі Безруков глузливо зображав, як «узбеки бігали» уночі, щоб відчинити йому кладовище, а він чекав «як пан», аби покласти квіти на могилу.
Узбецька сторона відповіла — і дуже жорстко
Ректор Університету журналістики та масових комунікацій Узбекистану Шерзодхон Кудратходжа різко розкритикував поведінку російського актора.
У своєму дописі він наголосив:
- Безруков поводився так, ніби «світ існує, щоб ахати від захвату перед його геніальністю».
- Актор сприйняв Узбекистан не як країну з тисячолітньою культурою, а як «знімальний майданчик для свого его».
- В Узбекистані люди сплять уночі й говорять своєю мовою, а не тією, яка «зручна Безрукову».
- Насміхатися з акценту — негідно культурної людини.
Кудратходжа також зауважив, що актор «стояв не біля могили Тетяни Єсіної, а біля могили власної гідності, просто не помітив цього через зайнятість героїзацією власної тіні».
Контекст, ширший за інцидент
Узбецький професор вказав, що поведінка російського актора є проявом багаторічної традиції російської культури — ставитися до «малих народів» зверхньо, висміювати їх та демонструвати «білу» зверхність над “холами”, “чукчами” тощо.
Його допис викликав широкий резонанс у соцмережах Узбекистану, де багато користувачів підтримали критику та назвали поведінку Безрукова «невихованою» і «ганебною».
Сам актор наразі публічно не відреагував на закиди.