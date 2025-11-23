Сергія Безрукова звинуватили у зневазі до узбеків після нічного інциденту на кладовищі

Російський актор Сергій Безруков опинився в центрі скандалу після поїздки до Узбекистану. Повернувшись до Москви, він на пресконференції насміхався з акценту узбеків, які вночі намагалися допомогти йому потрапити на кладовище в Ташкенті.

За словами актора, приблизно о першій ночі він захотів відвідати могилу Тетяни Єсіної та став «ломитися» на територію кладовища. Директора закладу, якого розбудили через візит Безрукова, привезли на місце — і він, як зазначив актор, не говорив російською.

Безруков пародіював акцент директора, повторюючи його слова «Бєлій, Бєлій» (натяк на роль актора у серіалі «Бригада»). Московські журналісти в державному агентстві ТАСС вибухали сміхом. «Єдине слово, яке він сказав російською, — “Бєлій”. Але з акцентом», — жартував актор, додавши, що відповів узбеку: «Пушістій бєлій».

Далі Безруков глузливо зображав, як «узбеки бігали» уночі, щоб відчинити йому кладовище, а він чекав «як пан», аби покласти квіти на могилу.

Узбецька сторона відповіла — і дуже жорстко

Ректор Університету журналістики та масових комунікацій Узбекистану Шерзодхон Кудратходжа різко розкритикував поведінку російського актора.

У своєму дописі він наголосив:

Безруков поводився так, ніби «світ існує, щоб ахати від захвату перед його геніальністю».

Актор сприйняв Узбекистан не як країну з тисячолітньою культурою, а як «знімальний майданчик для свого его».

В Узбекистані люди сплять уночі й говорять своєю мовою, а не тією, яка «зручна Безрукову».

Насміхатися з акценту — негідно культурної людини.

Кудратходжа також зауважив, що актор «стояв не біля могили Тетяни Єсіної, а біля могили власної гідності, просто не помітив цього через зайнятість героїзацією власної тіні».

Контекст, ширший за інцидент

Узбецький професор вказав, що поведінка російського актора є проявом багаторічної традиції російської культури — ставитися до «малих народів» зверхньо, висміювати їх та демонструвати «білу» зверхність над “холами”, “чукчами” тощо.

Його допис викликав широкий резонанс у соцмережах Узбекистану, де багато користувачів підтримали критику та назвали поведінку Безрукова «невихованою» і «ганебною».

Сам актор наразі публічно не відреагував на закиди.