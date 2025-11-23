Трагедія на Черкащині: у пожежі загинуло четверо дітей, ще одну дитину госпіталізовано

На Черкащині сталася масштабна трагедія: у житловому будинку в Уманському районі учора ввечері спалахнула пожежа, внаслідок якої загинули діти. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, мати зателефонувала й повідомила, що вогонь охопив усе помешкання, де перебували її діти. На місце події негайно прибув черговий караул, який локалізував пожежу на площі 56 кв. м.

Під час ліквідації вогню рятувальники виявили рештки трьох дітей та фрагмент тіла, ймовірно, четвертої. Попередньо встановлено, що загиблі — діти 2018, 2020, 2022 та 2025 років народження.

Ще одна дитина, 2017 року народження, доставлена до лікарні з опіками рук І ступеня та ознаками отруєння продуктами горіння.

Фахівці ДСНС з’ясовують причини виникнення пожежі. Подія класифікована як надзвичайна ситуація місцевого рівня.