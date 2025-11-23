FT: Рубіо “спробував дистанціювати” Білий дім від мирного плану

Держсекретар США Марко Рубіо «спробував дистанціювати» адміністрацію Трампа від мирного плану щодо України, пише Financial Times з посиланням на розмову Рубіо з сенаторами перед його поїздкою до Женеви.

«Це не наша рекомендація. Це не наш мирний план», — заявив сенатор-республіканець Майк Раундс, який брав участь у зустрічі з Рубіо. За словами незалежного сенатора Ангуса Кінга, «по суті це список побажань росіян».

За даними FT, Рубіо сказав сенаторам, що росіяни передали план спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, а вже потім США ознайомили з ним Україну, діючи в якості посередника.

У своїй публічній заяві, зробленій спільно з іншими сенаторами, Раундс підтвердив, що Рубіо поговорив з ними по телефону. «Стався витік інформації, але його [мирний план] не публікували ні наші члени, ні наші представники», — сказав Раундс. За його словами, адміністрація Трампа «не несе відповідальності за публікацію цієї інформації в її нинішньому вигляді». «Вони хочуть мати можливість використовувати її як відправну точку, щоб зрозуміти, які вимоги висуває Росія», — додав Раундс.

За словами сенаторів, Рубіо також сказав, що йому невідомо про будь-які погрози припинити постачання американської зброї або обмін розвідданими з Україною, якщо Київ відмовиться підписувати угоду. Раніше про такі погрози з боку США повідомляв Reuters.

Після публікації заяв сенаторів Рубіо написав у соцмережі X, що мирна пропозиція «була розроблена США» і «пропонується як міцна основа» для переговорів. «Вона базується на пропозиціях російської сторони. Але вона також базується на попередніх і поточних пропозиціях України», — написав він.