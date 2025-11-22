У Нікополі жінка загинула через російський обстріл, є поранені

У Нікополі внаслідок російського удару безпілотником загинула 54-річна жінка, ще кілька цивільних отримали поранення. Про це повідомила Поліція Дніпропетровської області.

Росія атакувала Нікополь дроном та артилерією: загибла і п’ятеро постраждалих / Фото: Нацполіція

Після 14-ї години окупанти вдарили дроном по житловому будинку в Нікополі. Смертельних поранень зазнала 54-річна місцева мешканка, яка перебувала на власному подвір’ї в момент атаки.

Унаслідок інших артилерійських та дронових ударів по місту поранено чотирьох людей — трьох жінок і чоловіка. Крім того, після 13-ї години до лікарні звернулася жителька одного з сіл Червоногригорівської громади: вона отримала акубаротравми внаслідок учорашнього удару дрона по приватній оселі.

На місці воєнного злочину працюють слідчі.