Над військовою базою Фолькел у Нідерландах помітили кілька дронів: військові відкрили вогонь

Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що в п’ятницю з 19:00 до 21:00 над авіабазою Фолькел було зафіксовано кілька дронів, які помітив особовий склад охорони. За інформацією відомства, військові із землі застосували зброю, намагаючись збити апарати. Дрони покинули район і не були знайдені.

Після інциденту про подію повідомили поліцію та Королівську військову поліцію, які проводять подальше розслідування. Наразі невідомо, з якою метою безпілотники перебували над територією бази та поблизу неї. З міркувань безпеки подробиці щодо способів виявлення дронів або засобів, застосованих проти них, не розголошуються.

У відомстві нагадали, що політ дронів поблизу аеропортів заборонений через загрозу авіаційній безпеці. У випадку військових об’єктів ідеться також про ризики для оперативної безпеки.

