        Політика

        Над військовою базою Фолькел у Нідерландах помітили кілька дронів: військові відкрили вогонь

        Сергій Бордовський
        22 Листопада 2025 17:42
        читать на русском →
        Ілюстративне фото Міноборони Нідерландів
        Ілюстративне фото Міноборони Нідерландів

        Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що в п’ятницю з 19:00 до 21:00 над авіабазою Фолькел було зафіксовано кілька дронів, які помітив особовий склад охорони. За інформацією відомства, військові із землі застосували зброю, намагаючись збити апарати. Дрони покинули район і не були знайдені.

        Після інциденту про подію повідомили поліцію та Королівську військову поліцію, які проводять подальше розслідування. Наразі невідомо, з якою метою безпілотники перебували над територією бази та поблизу неї. З міркувань безпеки подробиці щодо способів виявлення дронів або засобів, застосованих проти них, не розголошуються.

        У відомстві нагадали, що політ дронів поблизу аеропортів заборонений через загрозу авіаційній безпеці. У випадку військових об’єктів ідеться також про ризики для оперативної безпеки.

        Реклама
        Реклама


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини