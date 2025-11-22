Росіяни стратили п’ятьох українських полонених у Покровському районі

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом убивства п’ятьох полонених українських військових.

За даними слідства, 19 листопада під час штурму позицій ЗСУ поблизу селища Котлине російські військові захопили п’ятьох захисників у полон, після чого один із окупантів умисно відкрив по них вогонь.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його вчинення.

Реклама

Реклама

У прокуратурі наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.