На Херсонщині четверо загиблих і п’ятеро поранених через обстріли російської армії

На Херсонщині 22 листопада внаслідок артилерійських, мінометних та дронових атак з боку російських військових загинули четверо мирних мешканців, п’ятеро отримали поранення, повідомили в Херсонській обласній прокуратурі. Досудове розслідування розпочато за ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни.

У Кізомисі від ворожого артилерійського удару загинула жінка. У Херсоні артобстріл забрав життя ще однієї людини, троє містян зазнали травм. Під завалами приватного будинку можуть перебувати інші потерпілі — пошуково-рятувальні роботи тривають.

У селі Інгулець російський FPV-дрон влучив у автомобіль, поранивши двох цивільних. Окрім цього, пошкоджені приватні й багатоквартирні будинки, комунальне підприємство та господарські споруди.

ОНОВЛЕНО: Пізніше з’явилася інформація про те, що з-під завалів приватного будинку у Херсоні деблоковано тіла ще двох жінок. Таким чином, кількість загиблих зросла до чотирьох (раніше повідомлялося про двох загиблих).