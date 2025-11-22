Європейські лідери відкинули “мирний план” Трампа у нинішньому вигляді — BILD

Німеччина та інші провідні європейські союзники України відкинули запропонований Сполученими Штатами 28-пунктовий план припинення війни у нинішньому вигляді, повідомило видання BILD. У спільній заяві, оприлюдненій на полях саміту G20, європейські країни наголосили, що документ може бути лише основою для подальшої роботи, але потребує суттєвих змін. Лідери підкреслили, що кордони не можуть змінюватися силою.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц разом із президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єром Великої Британії Кіром Стармером та президентом України Володимиром Зеленським заявили, що будь-які домовленості, які стосуються європейських держав, ЄС або НАТО, повинні ухвалюватися за згодою союзників. Мерц наголосив, що Росія веде незаконну агресивну війну, і саме Москва повинна завершити її.

За даними BILD, європейська сторона вимагає змін щонайменше у чотирьох ключових пунктах плану. Йдеться про неприйнятність пропозицій щодо передачі Росії стратегічно важливих українських територій, включно з Донбасом і Кримом, а також про ідею скорочення української армії. Європейські лідери планують довести американським представникам, що гарантії безпеки від Росії не можуть бути надійними — подібні обіцянки вже порушувалися після відмови України від ядерної зброї у 1994 році.

Серйозні заперечення викликають і пропозиції Дональда Трампа щодо заморожених російських активів — близько 300 млрд євро. Зокрема, Мерц виступає проти створення американсько-російського інвестиційного механізму, який дозволив би Кремлю заробити попри війну. ЄС, навпаки, планує використати значну частину цих коштів для фінансування відновлення України.

Голова Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер також наполягає на суттєвих змінах до плану Трампа. Він підкреслює, що йдеться не лише про Україну, а про безпеку всієї Європи. На його думку, рішення про можливі територіальні поступки має ухвалювати сама Україна, її армія повинна бути посилена, а ЄС має розвиватися у напрямку «європейського НАТО», оскільки США більше не гарантують повну підтримку.