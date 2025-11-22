Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина

Україні вдалося повернути з Білорусі 31 цивільного громадянина, які утримувалися на території Республіки Білорусь. Захід відбувся в межах переговорів, проведених Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України.

Україна повернула громадян, засуджених у Білорусі до ув’язнення на терміни до 11 років / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

До України повертаються жінки та чоловіки, затримані в Білорусі та засуджені до різних термінів ув’язнення — від 2 до 11 років. Наймолодшій звільненій українці — 18 років, найстаршому — 58. Серед повернутих є люди з тяжкими хворобами, зокрема онкологічними.

Координаційний штаб подякував Сполученим Штатам Америки та президенту Дональду Трампу за підтримку в процесі визволення українських цивільних і військових із території Білорусі та Росії. Також відомство висловило вдячність усім державним структурам, які були залучені до роботи.

Звільнені громадяни отримають необхідну медичну допомогу та реабілітацію. Координаційний штаб продовжує роботу над поверненням усіх утримуваних українців.