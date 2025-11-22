У Києві чоловік до смерті побив знайому: підозрюваного затримали

У Святошинському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві знайомої жінки. За даними слідства, між ними стався конфлікт під час застілля.

У Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 58-річної жінки / Фото: Нацполіція

У Києві поліцейські затримали 36-річного місцевого жителя, якого підозрюють у вбивстві 58-річної жінки, повідомили в поліції. До Святошинського управління правоохоронців звернувся знайомий чоловіка, який виявив у квартирі тіло жінки без ознак життя.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи та судово-медичний експерт. Під час першочергових дій правоохоронці встановили, що жінка та власник квартири були знайомі й разом проводили час. У ході конфлікту чоловік завдав потерпілій тілесних ушкоджень, від яких вона загинула.

Оперативники разом з аналітиками кримінального аналізу розшукали підозрюваного та затримали його в порядку статті 208 КПК України. Слідчі, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 ККУ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.