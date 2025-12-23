На Житомирщині після нальоту 6 постраждалих, з них двоє дітей

Житомирщина другу добу поспіль перебуває під ворожими повітряними атаками. За попередньою інформацією, цієї ночі на території області зафіксовано декілька влучаннь або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

За його словами, пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства, магазин.

Реклама

Реклама

Наразі відомо про 6 постраждалих, з них двоє дітей. Одна дитина та один дорослий госпіталізовані та отримують допомогу у медичних закладах області.

“Ворожа атака триває. Працюють наші сили протиповітряної оборони, рятувальники, медики. Перебувайте в укриттях”, – написав Бунечко у Telegram.