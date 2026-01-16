Атака на критичну інфраструктуру Житомирщини: у ДСНС повідомили про наслідки

Сьогодні вночі, 16 січня, російські війська завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури в Коростенському районі Житомирської області. Внаслідок атаки виникла пожежа.
Про це повідомили в ДСНС України.
Інформація про постраждалих не надходила.
На місці працювали сапери ДСНС, які обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.
“Також фахівці-хіміки здійснили контроль повітря: перевищень гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин не виявлено”, – йдеться в повідомленні.
Пожежу загасили. До ліквідації наслідків удару були залучені 50 надзвичайників та 15 одиниць техніки ДСНС.