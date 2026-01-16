Атака на критичну інфраструктуру Житомирщини: у ДСНС повідомили про наслідки

В Одесі двоє агентів РФ готували атаку “скидами” з дронів: СБУ вилучила в затриманих зброю та вибухівку

Пожежу загасили. До ліквідації наслідків удару були залучені 50 надзвичайників та 15 одиниць техніки ДСНС.

На місці працювали сапери ДСНС, які обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили в ДСНС України .

Сьогодні вночі, 16 січня, російські війська завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури в Коростенському районі Житомирської області. Внаслідок атаки виникла пожежа.