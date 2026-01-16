        Події

        Атака на критичну інфраструктуру Житомирщини: у ДСНС повідомили про наслідки

        Галина Шподарева
        16 Січня 2026 11:23
        Пожежу на Житомирщини на місці обстрілу ліквідували / Фото: ДСНС
        Сьогодні вночі, 16 січня, російські війська завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури в Коростенському районі Житомирської області. Внаслідок атаки виникла пожежа.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        Інформація про постраждалих не надходила.

        На місці працювали сапери ДСНС, які обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

        “Також фахівці-хіміки здійснили контроль повітря: перевищень гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин не виявлено”, – йдеться в повідомленні.

        Пожежу загасили. До ліквідації наслідків удару були залучені 50 надзвичайників та 15 одиниць техніки ДСНС.

        Рятувальники Житомирщини на місці обстрілу / Фото: ДСНС

