У ресторані на Львівщині чоловік дістав гранату та витягнув запобіжне кільце

У Новояворівську Яворівського району поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства після інциденту в одному із закладів харчування, повідомила Поліція Львівської області.

21 грудня близько 22:50 правоохоронці отримали сигнал про спрацювання охоронної сигналізації, а працівник ресторану повідомив на лінію «102», що в приміщенні перебуває чоловік, який погрожує гранатою.

Хуліганство з гранатою у Новояворівську: постраждав чоловік, справу розслідує поліція / Фото: Нацполіція

На місце виїхали патрульні, оперативники, слідчі Яворівського райвідділу поліції та вибухотехніки поліції Львівщини. Поліцейські виявили двох чоловіків, у рюкзаку одного з них — 31-річного жителя Миколаївської області — знайшли гранату Ф-1. Згодом чоловік дістав ще одну гранату, витягнув запобіжне кільце та тримав боєприпас у руці.

Правоохоронці відвели людей на безпечну відстань і намагалися шляхом перемовин припинити протиправні дії, однак чоловік не реагував. Інший учасник події, 53-річний мешканець Яворівського району, намагався повернути важіль взводу на місце, після чого кинув гранату неподалік від себе.

Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 31-річний чоловік, його госпіталізували. Зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК України. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють походження гранат.