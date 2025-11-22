Виплати за програмою зимової підтримки розпочнуться наступного тижня — Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що майже 10 мільйонів українців уже оформили заявки на зимову підтримку. Виплати за програмою стартують наступного тижня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд продовжує працювати над подальшими кроками у внутрішній політиці, зокрема над реалізацією програми зимової підтримки. За його словами, вона вже охопила майже 10 мільйонів заявок.

Виплати за програмою почнуться наступного тижня, а використати кошти можна буде до червня. Зеленський також закликав громадян подати заявки в «Дії» або у відділеннях «Укрпошти» до кінця грудня: усі необхідні фінансові ресурси держава забезпечить.

