Мінекономіки змінило правила використання коштів “Національного кешбеку”

Міністерство економіки повідомило, що з 22 листопада оновлено категорії товарів та послуг, на які можна витрачати кошти, накопичені в межах програми «Національний кешбек», зазначили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України. Необхідність змін пояснюється синхронізацією з державною програмою «Зимова підтримка».

Відтепер кошти з картки Національного кешбеку можна витрачати на такі категорії:

комунальні послуги;

поштові послуги;

харчові продукти;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність — зокрема донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Частина нових категорій доступна вже зараз: витрачати кошти на ліки, медвироби та друковану продукцію можна одразу.

У відомстві наголосили, що зміни пов’язані з особливостями програми «Зимова підтримка», у межах якої кожен громадянин отримає 1000 грн на картку Національного кешбеку. Уніфікація категорій витрат дозволить програмам працювати коректно та спрямувати державні кошти на базові потреби.

Оновлені умови діятимуть до 30 червня 2026 року.

У програмі «Національний кешбек» нині беруть участь понад 7,5 млн українців, яким вже виплачено понад 4 млрд грн. До ініціативи долучилися 1870 українських виробників, а кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах.

Щоб долучитися до програми, покупцеві необхідно зареєструватися в застосунку «Дія», обрати один з 20 банків-учасників і відкрити картку Національного кешбеку. Продавці та виробники можуть подати заявку на порталі «Дія».