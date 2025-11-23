У Женеві стартували багатосторонні переговори щодо “мирного плану” Трампа

У неділю в Женеві розпочалися переговори за участю представників США, України та радників з національної безпеки Франції, Великої Британії й Німеччини щодо американського проєкту плану припинення війни в Україні. До міста прибули спецпосланець США Стів Віткофф та держсекретар Марко Рубіо, повідомляє Reuters.

Вашингтон наполягає на просуванні свого 28-пунктного плану, у якому Україну закликають погодитися на територіальні поступки, обмеження щодо чисельності її армії та відмову від євроатлантичного курсу. Президент США Дональд Трамп заявив у п’ятницю, що Володимир Зеленський має ухвалити документ до четверга.

«Ми сподіваємося узгодити фінальні деталі, щоб сформувати угоду, яка буде вигідною Україні. Але нічого не буде підписано, доки президенти не сядуть за стіл разом», — сказав представник США.

До Женеви раніше прибув міністр Сухопутних військ США Даніель Дрісколл, українська делегація прибула в суботу ввечері. Участь у переговорах також беруть представники ЄС, а національні радники з Франції, Британії та Німеччини приєднаються до консультацій. За даними дипломатів, Італія також направила свого представника.

Європейські лідери напередодні заявили, що американський план, який містить ключові вимоги Росії, може бути базою для подальшого обговорення, але потребує «допрацювання», щоб гарантувати Україні кращі умови. Уряд Німеччини підтвердив, що ЄС підготував власний варіант мирної пропозиції — на основі американського, — і передав його Києву та Вашингтону.

Перед початком перемовин Президент України Володимир Зеленський попередив: країна може втратити або свою гідність і свободу, або підтримку США, якщо її змусять ухвалити невигідний план.

Володимир Путін напередодні заявив, що документ може стати основою для врегулювання, хоча Москва, за його словами, може не погодитися з окремими пунктами — зокрема тими, що передбачають відведення російських військ із частини окупованих територій.