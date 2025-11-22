Дві кращі тенісистки України, Еліна Світоліна і Марта Костюк, виступлять на виставковому турнірі World Tennis League

Еліна Світоліна та Марта Костюк увійшли до списку учасників виставкового командного турніру World Tennis League. Змагання пройдуть 17–21 грудня у Бенгалуру, Індія.

Як повідомляє Sport.ua, World Tennis League цьогоріч відбудеться у Бенгалуру з 17 по 21 грудня. Турнір проходитиме вже вчетверте, попередні розіграші відбувалися в ОАЕ.

У змаганнях беруть участь і тенісистки, і тенісисти. Усі гравці розподілені між чотирма командами: Eagles, Falcons, Hawks і Kites. Формат передбачає колове протистояння між командами, кожне з яких складається з чотирьох матчів — чоловічого одиночного, жіночого одиночного та двох парних поєдинків. Тип пар визначається жеребкуванням.

Після завершення групового етапу визначається фінальна пара — дві найкращі команди зійдуться в матчі за трофей.

У Бенгалуру, окрім Світоліної та Костюк, планують зіграти Гаель Монфіс, Нік Кірьос, Денис Шаповалов, Паула Бадоса, Рохан Бопанна, Магда Лінетт і Данііл Медведєв. Світоліна замінить Єлену Рибакіну, а Шаповалов виступить у парі з Артуром Фісом.