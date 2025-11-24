Олександра Олійникова виграла другий поспіль турнір WTA 125

Українська тенісистка Олександра Олійникова (109) стала чемпіонкою турніру WTA 125 у чилійській Коліні, обігравши у фіналі француженку Леолію Жанжан (106). Це її другий титул поспіль і третій на турнірах цієї серії у сезоні.

Про що повідомило видання Champion.

У фінальному матчі українка перемогла Леолію Жанжан з рахунком 7:5, 6:1 після 1 години 52 хвилин гри.

Старт поєдинку був непростим — Олійникова не могла адаптуватися до сильного вітру та стилю гри суперниці й програла свої перші три подачі. Однак із рахунку 1:4 ситуація змінилася: українка впевненіше тримала м’яч у корті та знаходила можливості для атак із задньої лінії. Жанжан наприкінці матчу більше проявляла емоції, ніж нав’язувала боротьбу.

З наступних 14 геймів Олійникова виграла 12 та довела поєдинок до переконливої перемоги. За матч українка подала один ейс, не припустилася жодної подвійної помилки та зробила шість брейків. Її суперниця не виконала ейсів, двічі помилилась на подачі та оформила три брейки.

Для Олійникової це вже десята перемога поспіль: два тижні тому вона тріумфувала на аналогічному турнірі WTA 125 в аргентинському Тукумані. Загалом це її третій титул такої категорії в сезоні.

У понеділок, 24 листопада, в оновленому рейтингу WTA Олійникова вперше підніметься до топ-100 — на 95-ту позицію, фактично гарантувавши собі участь в основній сітці Australian Open 2026.

На шляху до титулу українка впевнено пройшла Елізабет Мандлік (185) у першому колі, розгромила Саду Нахіману (238) у другому, обіграла Полону Герцог (884) у чвертьфіналі та здолала Лауру Самсон (265) у півфіналі.