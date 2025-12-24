Роторну парковку за 3,6 млн грн купили й списали: ексчиновнику КМДА оголосили підозру

Колишньому директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА повідомили про підозру у службовій недбалості через закупівлю роторної парковки, яку так і не ввели в експлуатацію. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У Києві списали невикористану парковку за 3,6 млн грн / Фото: Прокуратура України

За даними слідства, ще у 2017 році департамент придбав роторну парковку на 10 автомобілів вартістю понад 3,6 млн гривень. Водночас з’ясувалося, що жоден із підрозділів КМДА не мав у ній потреби, а місце для встановлення так і не визначили.

З часом експлуатація парковки стала неможливою: незмонтовані металеві конструкції заіржавіли, після чого об’єкт списали. При цьому, згідно з технічними характеристиками, за належного використання така парковка могла прослужити щонайменше 15 років.

У результаті бюджет Києва зазнав збитків на понад 3,6 млн гривень — саме стільки коштів було витрачено на придбання парковки, яка фактично не використовувалася. Підозру повідомлено за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.