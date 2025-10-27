        Спорт

        Світоліна завершила сезон на 14-й позиції рейтингу WTA, Костюк і Ястремська піднялися

        Сергій Бордовський
        27 Жовтня 2025 11:14
        читать на русском →
        Еліна Світоліна / Фото: sport.ua
        Еліна Світоліна / Фото: sport.ua

        Жіноча тенісна асоціація WTA оновила світовий рейтинг за підсумками тижня, повідомляє Champion.com.ua.

        Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна завершила сезон на 14-й позиції, зберігши місце у топ-15. Марта Костюк і Даяна Ястремська синхронно піднялися на один рядок і посідають 26-те та 27-ме місця відповідно.

        Єдиною зміною в першій десятці стало підвищення казахстанки Єлени Рибакіної, яка після виходу в півфінал турніру в Токіо піднялася з сьомої на шосту позицію та забезпечила собі участь у Підсумковому турнірі WTA.

        Реклама
        Реклама

        Серед інших українок:

        • Юлія Стародубцева втратила три позиції (115-та);
        • Олександра Олійникова завдяки виходу до півфіналу у Флоріанополісі піднялася на 135-те місце — новий особистий рекорд;
        • Ангеліна Калініна додала два рядки (157-ма),
        • Дар’я Снігур — одразу п’ять (165-та);
        • Анастасія Соболєва опустилася на 267-му позицію.

        Особливу увагу привернула 18-річна Вероніка Подрез, яка після перемоги на турнірі в Пуатьє здобула найбільший титул у своїй кар’єрі й піднялася одразу на 110 рядків, посівши 317-те місце.

        Лідирує в рейтингу WTA білоруска Аріна Сабалєнка (10 390 очок), далі йдуть Іга Швьонтек, Коко Гофф і Аманда Анісімова.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини