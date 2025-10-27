Світоліна завершила сезон на 14-й позиції рейтингу WTA, Костюк і Ястремська піднялися

Жіноча тенісна асоціація WTA оновила світовий рейтинг за підсумками тижня, повідомляє Champion.com.ua.

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна завершила сезон на 14-й позиції, зберігши місце у топ-15. Марта Костюк і Даяна Ястремська синхронно піднялися на один рядок і посідають 26-те та 27-ме місця відповідно.

Єдиною зміною в першій десятці стало підвищення казахстанки Єлени Рибакіної, яка після виходу в півфінал турніру в Токіо піднялася з сьомої на шосту позицію та забезпечила собі участь у Підсумковому турнірі WTA.

Серед інших українок:

Юлія Стародубцева втратила три позиції (115-та);

Олександра Олійникова завдяки виходу до півфіналу у Флоріанополісі піднялася на 135-те місце — новий особистий рекорд;

Ангеліна Калініна додала два рядки (157-ма),

Дар’я Снігур — одразу п’ять (165-та);

Анастасія Соболєва опустилася на 267-му позицію.

Особливу увагу привернула 18-річна Вероніка Подрез, яка після перемоги на турнірі в Пуатьє здобула найбільший титул у своїй кар’єрі й піднялася одразу на 110 рядків, посівши 317-те місце.

Лідирує в рейтингу WTA білоруска Аріна Сабалєнка (10 390 очок), далі йдуть Іга Швьонтек, Коко Гофф і Аманда Анісімова.