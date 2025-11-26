Скільки військових в Україні у 2025 році

Питання чисельності Збройних Сил України стало одним із найконтроверсійніших пунктів американського мирного плану щодо завершення війни з Росією. Початкова пропозиція про обмеження армії до 600 тисяч військових викликала гостру дискусію як серед українських політиків, так і серед військових експертів. Проте після інтенсивних переговорів у Женеві ця цифра зазнала суттєвих змін. Детальніше про ці події.

Початкові вимоги: 600 тисяч як компроміс

У першій версії мирного плану США, яка налічувала 28 пунктів, одним із ключових положень було обмеження чисельності Збройних Сил України до 600 тисяч військовослужбовців. Цей пункт викликав неоднозначну реакцію. З одного боку, як зазначали західні аналітики, для армії мирного часу це значна цифра – українське військо залишалося б удвічі більшим за найпотужніші армії Європейського Союзу. З іншого боку, це означало б значне скорочення порівняно з поточною чисельністю військ.

Для порівняння варто нагадати: до повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року українська армія налічувала лише близько 246-250 тисяч військовослужбовців. За три роки війни цей показник зріс майже вчетверо. Станом на початок 2025 року, за словами президента Володимира Зеленського, чисельність Збройних Сил України становить 880 тисяч військових. Міжнародні аналітичні видання, зокрема The Military Balance 2025 та Global Firepower, оцінюють цей показник у діапазоні від 880 до 990 тисяч осіб.

Женевські переговори: зміна підходу

23 листопада 2025 року у Женеві відбулася критично важлива зустріч делегацій України та США. Ці переговори стали поворотним моментом у формуванні нової версії мирного плану.

За результатами женевських консультацій документ було суттєво скорочено – з 28 до 19 пунктів. При цьому питання чисельності армії зазнало принципових змін. Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив, що сторони погодилися вилучити формулювання про обмеження чисельності ЗСУ до 600 тисяч військових. Ця інформація була оприлюднена, зокрема, на сайті Факти ICTV. Замість слова “обмежується” у новій редакції документа використовується термін “залишається”, що принципово змінює суть вимоги – від жорсткого обмеження до фіксації певного рівня.

Під час переговорів американські представники безпосередньо запитували українську сторону: якщо не 600 тисяч, то скільки військових необхідно Україні? Обговорювалася цифра в 800 тисяч військовослужбовців, яка більш реалістично відображає потреби української безпеки в умовах триваючої загрози з боку Росії.

Нова цифра: 800 тисяч і дискусія про армію мирного часу

Після женевських переговорів видання Financial Times з посиланням на українських високопосадовців, близьких до президента Зеленського, повідомило, що Україна висловила готовність обмежити чисельність своїх Збройних Сил 800 тисячами військовослужбовців. Водночас інші джерела стверджують, що у відредагованій версії плану взагалі немає жорстких обмежень – йдеться радше про обговорення оптимальної чисельності армії мирного часу.

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов уточнив цю позицію, заявивши, що на переговорах у Женеві не обговорювалося скорочення армії як таке. Натомість дискусія велася навколо концепції армії мирного часу, її необхідної чисельності за різних умов безпекової ситуації.

Ця нова цифра – 800 тисяч – виглядає компромісною. Вона все ще передбачає певне зменшення порівняно з поточними 880-990 тисячами, але залишає Україні значний військовий потенціал. Навіть після такого коригування українська армія залишиться найбільшою в Європі та зможе забезпечувати ефективне стримування потенційних загроз.

Експерти CNN зазначають, що навіть 600 тисяч військових – це все ж таки значна цифра для армії мирного часу, особливо враховуючи, що українське військо залишиться вдвічі більшим за найпотужніші європейські армії. Проте критики цього підходу справедливо вказують на асиметрію вимог: від України вимагають обмежень, тоді як Росія, яка має значно більшу армію, не повинна робити жодних скорочень.

Наступні кроки

Президент США Дональд Трамп заявив, що сторони дуже близькі до укладення угоди, і відправив свого спецпредставника Стівена Віткоффа на подальші переговори до Москви. Найскладніші та найчутливіші політичні питання, включно з остаточним визначенням чисельності армії, залишені для обговорення безпосередньо між президентами Зеленським та Трампом.

Варто відзначити, що готовність України до будь-яких домовленостей щодо чисельності армії напряму залежить від характеру гарантій безпеки, які буде надано країні. У проєкті мирного плану США виключається членство України в НАТО, але не в Європейському Союзі. Обіцяються гарантії безпеки від Сполучених Штатів у разі нового нападу Росії, проте деталі масштабів цієї підтримки поки що залишаються невизначеними.