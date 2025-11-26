        Кримінал

        СБУ повідомила про підозру українцю, який воював на боці РФ та потрапив у полон на Харківщині

        Галина Шподарева
        26 Листопада 2025 15:26
        Оголошення підозри зраднику / Фото: СБУ
        Оголошення підозри зраднику / Фото: СБУ

        Служба безпеки повідомила про підозру уродженцю Донеччини – чоловік добровільно перейшов на бік ворога та брав участь у боях на найгарячіших напрямках східного фронту.

        Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

        За даними слідства, 39-річний уродженець Макіївки Донецької області навесні цього року добровільно підписав контракт із міністерством оборони РФ. Після цього його зарахували до військової частини №50333 на посаду командира розвідувального відділення.

        Відомо, що вже за місяць після підписання контракту він виконував накази російського командування на Луганщині. Зрадник брав участь у наступальних операціях окупантів, зміцнював позиції противника та сприяв захопленню українських населених пунктів.

        “Влітку 2025 року підрозділ фігуранта був направлений на Куп’янський напрямок для подальшого виконання завдань з протидії Силам оборони. Там він продовжував перебувати у складі ЗС РФ, брав участь у штурмових діях, супроводжував розвідувальні виходи, а також сприяв просуванню російських підрозділів у напрямку українських оборонних позицій”, – розповіли в СБУ.

        Встановлено, що спроб ухилитися від проходження військової служби в росармії або добровільно здатися в полон чоловік не здійснював. Під час чергової спроби просування на Куп’янщині бойовика захопили у полон українські захисники.

        Слідчі СБУ повідомили полоненому про підозру за ⁠ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.


