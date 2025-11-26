Молдова вручила ноту протесту послу РФ через падіння дрона з символом Z

Сьогодні, 26 листопада, МЗС Молдови викликало російського посла після того, як шість БпЛА порушили повітряний простір країни, а один із дронів упав на житловий будинок. Дипломату вручили ноту протесту, а на сходах міністерства його зустрів збитий дрон зі знаком Z.

Про це повідомили у МЗС Молдови.

Російський посол Олег Озеров отримав ноту протесту щодо порушення шістьма безпілотниками повітряного простору Молдови 25 листопада. Один із дронів з символом Z впав на будинок на півночі країни.

Реклама

Реклама

“Міністерство кваліфікувало ці дії як абсолютно неприпустимі, наголосивши, що вони являють собою серйозне порушення суверенітету Республіки Молдова та пряму загрозу національній та регіональній безпеці. Міністерство закордонних справ повторило свій заклик до Російської Федерації уникати будь-яких дій, що загрожують безпеці нашої країни, та суворо дотримуватися міжнародних норм, а також суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова”, — йдеться у заяві МЗС Молдови.

Своєю чергою Озеров натомість заявив, що “інцидент необхідно ретельно перевірити” та немає доказів, що це саме російський БпЛА.

“Щодо польоту дрона було вручено ноту протесту. Однак жодних доказів, які б підтверджували, що це був дрон російського виробництва, надано не було. Тому у нас виникає питання: чому запросили російського посла, а українського — ні? Тому що дрон летів з території України. Такий протест викликає у нас здивування, ми можемо лише знизати плечима”, — сказав дипломат.

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада РФ завдала комбінованого удару по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. У вівторок вранці Молдова підтвердила факти порушення дронами свого повітряного простору.