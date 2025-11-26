На Львівщині чоловік вбив мати, сестру і намагався зарізати ще двох родичок: висновок психіатрів

Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно 47-річного жителя Винників, який зарізав мати, сестру та намагався убити ще двох родичок.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Слідством встановлено, що у червні цього року у Винниках чоловік убив кухонним ножем свою 80-річну матір. Зловмисник зайшов у кімнату, де спала жінка, і дев’ять разів вдарив її ножем у груди. Від поранень постраждала померла на місці.

“Тіло матері знайшла її 54-річна донька і викликала швидку. У цей час у кімнату увірвався син вбитої і завдав сестрі декількох ударів ножем в обличчя, шию та по руці, яку вона підставила, щоб захиститися. Намагаючись врятуватися, жінка заховалася в сусідки (хрещеної нападника). Через кілька хвилин туди прибігла інша сестра обвинуваченого, 56-річна жінка”, – розповіли в прокуратурі.

Переслідуючи сестер, чоловік увірвався в сусідній будинок. Побачивши при вході на кухню свою хрещену, вдарив і її ножем кілька разів у груди та живіт. Жінці вдалося вибігти з будинку, а чоловік знову накинувся з ножем на молодшу з сестер, відкинув жінку на підлогу та вийшов з кухні. Незабаром зловмисник повернувся, побачив свою 56-річну сестру, яка ховалася у ванній, та двічі вдарив її ножем у груди та голову. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Хрещена встигла викликати правоохоронців, які затримали нападника. Її та сестру затриманого госпіталізували з множинними пораненнями.

За клопотанням сторони обвинувачення нападник перебуває у закладі з надання психіатричної допомоги. Відповідно до висновку судового психіатричного експерта, чоловік страждає на тяжкий психічний розлад. Згідно з даними медичної документації, розлад психічної діяльності у нього початково діагностовано ще у 2014 році.

Злочини підозрюваного підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України – умисне вбивство та замах на умисне вбивство.