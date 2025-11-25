        Кримінал

        На Запоріжжі нетверезий поліцейський відкрив вогонь по військових

        Віктор Алєксєєв
        25 Листопада 2025 13:51
        Троє військовослужбовців отримали поранення й були госпіталізовані / Фото Офіс Генпрокурора
        Троє військовослужбовців отримали поранення й були госпіталізовані / Фото Офіс Генпрокурора

        У Запорізькій області нетверезий працівник Нацполіції поза службою влаштував стрілянину під час конфлікту з військовими – здійснив щонайменше 13 пострілів і поранив трьох.

        Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

        За даними слідства, 23 листопада у одному з селищ області поліцейський у стані сп’яніння посварився з військовими, після чого дістав табельну зброю і відкрив вогонь.

        Реклама
        Реклама

        Троє військовослужбовців отримали поранення й були госпіталізовані.

        24 листопада йому повідомлено про підозру у закінченому замаху на вбивство двох або більше осіб.

        Прокуратура наполягає на триманні під вартою. Розслідування здійснює ДБР.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини