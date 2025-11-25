На Запоріжжі нетверезий поліцейський відкрив вогонь по військових

У Запорізькій області нетверезий працівник Нацполіції поза службою влаштував стрілянину під час конфлікту з військовими – здійснив щонайменше 13 пострілів і поранив трьох.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, 23 листопада у одному з селищ області поліцейський у стані сп’яніння посварився з військовими, після чого дістав табельну зброю і відкрив вогонь.

Реклама

Реклама

Троє військовослужбовців отримали поранення й були госпіталізовані.

24 листопада йому повідомлено про підозру у закінченому замаху на вбивство двох або більше осіб.

Прокуратура наполягає на триманні під вартою. Розслідування здійснює ДБР.