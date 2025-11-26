74 прокурорів звільнили через фейкові інвалідності, 290 дисциплінарних проваджень в процесі розгляду

У генпрокуратурі повідомили про звільнення 74 прокурорів після перевірки їхніх статусів інвалідності. Ще десятки посадовців усунуті з адміністративних посад, а 290 дисциплінарних проваджень перебувають на розгляді.

Про це Генеральний прокурор України Руслан Кравченко написав в Telegram.

Генеральний прокурор заявив, що тема фіктивних інвалідностей серед прокурорів тривалий час залишалася замовчуваною, а після його призначення всі працівники зі статусом інвалідності були направлені на комплексну перевірку до КДКП.

За результатами перевірок звільнено 74 прокурорів, 66 осіб усунули з адміністративних посад, а 290 дисциплінарних проваджень наразі перебувають у процесі розгляду. У відомстві наголошують, що кожен випадок розглядають окремо, оскільки в системі працюють і люди, які дійсно мають підтверджені захворювання.

Генпрокурор повідомив, що звільненнями процес не обмежиться — у справах про фіктивні інвалідності вже є кримінальні провадження, частина з них передана до суду. Зокрема, суд розглядає справи щодо заступника керівника Уманської прокуратури та колишнього керівника прокуратури Хмельницької області.

Ще одним фігурантом став колишній слідчий із Черкас, який у 2019 році звільнився, вступив до Національної академії прокуратури і паралельно отримав інвалідність II групи без огляду та присутності на МСЕК. Протягом п’яти років він незаконно отримував пенсію на утриманні держави. У вересні підозри оголосили йому та причетним посадовцям МСЕК, а справу передано до суду.