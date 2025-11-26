WSJ: Поради Віткоффа допомогли Кремлю зірвати передачу Tomahawk Україні

Спецпосланець президента США Стів Віткофф давав поради помічнику російського диктатора Путіна Юрію Ушакову, що могло істотно вплинути на рішення президента США Дональда Трампа не передавати Україні ракети Tomahawk. Ці консультації передували розмові Путіна й Трампа 16 жовтня.

Про це пише The Wall Street Journal.

Як пише видання, саме Віткофф запропонував організувати телефонну розмову між Трампом і Путіним 16 жовтня — напередодні візиту Володимира Зеленського до Білого дому.

“Зеленський поїхав до Вашингтона, сподіваючись, що Трамп санкціонує передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk, зброї, яка поставить багато російських цілей під приціл Києва. Але під час розмови 16 жовтня Путін попередив Трампа, що відправка Tomahawk призведе до ескалації війни та зашкодить відносинам між США та Росією, за словами Ушакова”, – пише WSJ.

Також Віткофф радив Ушакову домогтися того, щоб Путін привітав Трампа з досягненням миру в Секторі Газа.

Раніше Bloomberg опублікував фрагмент розмови, де Віткофф нібито пояснює, як презентувати мирний план Трампу. У Росії ці записи назвали фейком.