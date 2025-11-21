Bloomberg: “Мирний план” Трампа щодо України задовольнить ключові вимоги Росії

Мирний план із 28 пунктів, запропонований представниками США та Росії, змусить Україну поступитися значною частиною території, обмежити розмір армії та з часом зняти санкції з Москви, погодившись із багатьма вимогами російського диктатора Путіна.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з умовами плану, Крим, Луганська і Донецька області будуть “визнані де-факто російськими, в тому числі Сполученими Штатами”. Україна також повинна буде провести вибори протягом 100 днів і відмовитися від будь-якої надії на членство в НАТО.

ЗСУ вийдуть з тих частин Донецької області, які не зайняті Росією, і ця територія стане “нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як територія, що належить Російській Федерації”. Російські військові не будуть входити в цю демілітаризовану зону, йдеться в документі.

Багато деталей плану є пропозиціями, які в минулому були категорично відкинуті Україною та її союзниками.

Хоча президент Володимир Зеленський заявив, що розглядає цю ідею, мало що вказує на те, що він буде готовий прийняти багато із запропонованих умов. Країни НАТО також будуть заперечувати, враховуючи, що план обмежить здатність альянсу розширюватися на свій розсуд. Такий крок вимагатиме згоди всіх 32 членів альянсу.

“Мене турбує, як мало зусиль було вкладено в цей план… Він буде оголошений мертвим відразу ж після появи цілою низкою людей, починаючи з самого Зеленського. Зараз він обережний, каже, що вивчає його, але я не бачу жодних обставин, за яких він був би готовий прийняти такий план”, — сказала колишній посол президента Джо Байдена в НАТО Джуліанна Сміт.

Хоча офіційні особи Білого дому заявили, що план підтримує Трамп, одне з обізнаних джерел сказало, що переговори залишаються нестабільними. Делегація високопоставлених американських військових чиновників на чолі з міністром армії Деном Дрісколлом перебувала цього тижня в Києві, де обговорювала шляхи прогресу, і серед варіантів розглядається посилення військової підтримки, сказав це джерело.

Державний секретар Марко Рубіо, який займає більш жорстку позицію щодо Росії, ніж Віткофф, заявив, що переговорники “продовжать розробляти список можливих ідей щодо припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін конфлікту”.

Але масштаб поступок Москві, а також США, величезний і вимагатиме підтримки з боку інших країн, які не брали участі в останніх переговорах. Україна не тільки повинна буде пообіцяти не вступати в НАТО — вона повинна буде закріпити таку обіцянку у своїй Конституції. Росія буде повернена в G8, що стане символічним кроком, який покладе край її міжнародній ізоляції, але зустріне опір з боку інших членів групи.

Також пропонується надати США фінансову вигоду. Близько 100 мільярдів доларів із заморожених російських активів підуть на очолювані Вашингтоном зусилля з відновлення країни, при цьому США отримають 50% прибутку. Невитрачені заморожені активи надійдуть до американо-російського інвестиційного фонду.

Неясно, наскільки Зеленський може протистояти цьому плану, і чи будуть США використовувати поставки зброї та розвіддані як важіль тиску, щоб змусити Київ прийняти його. Як повідомила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт, команда Трампа з національної безпеки веде переговори з російськими та українськими офіційними особами, і президент підтримує поточний план.

Реакція союзників України була швидкою — і негативною. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що будь-яка пропозиція про мирну угоду з Росією повинна бути узгоджена з Україною. Як заявляла висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, будь-яка спроба принести мир в Україну повинна включати Київ.

Хоча документ дає Москві багато з того, чого вона хоче, на Росію будуть накладені деякі невизначені обмеження. Очікується, що вона не буде втручатися в інші країни та закріпить в законі принцип ненападу на Європу.