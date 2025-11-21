Politico: у плані Трампа прослідковується намір заробити на заморожених російських активах

План адміністрації Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні викликав хвилю обурення у Європейському Союзі. Як повідомляє Politico, у Брюсселі побоюються, що пропозиції спецпосланця Трампа Стівена Віткоффа можуть зірвати найделікатніші переговори щодо фінансування України, які тривають уже кілька місяців.

ЄС досі намагається знайти юридично безпечний спосіб використати близько 140 млрд євро заморожених російських державних активів, більшість із яких розміщені у бельгійському Euroclear. Ці кошти критично потрібні Києву — Україна ризикує залишитися без фінансування вже на початку 2026 року.

Однак новий американський план містить альтернативну ідею: після укладення перемир’я Вашингтон хоче використати ці ж активи для реконструкції України під американським керівництвом — і отримувати «50% прибутку», йдеться у проєкті документа.

«Європейці виснажуються, а Трамп хоче заробити»

Кілька європейських дипломатів у коментарях виданню заявили, що вважають пропозицію «скандальною» і небезпечною.

Один із колишніх французьких високопосадовців сказав:

«Європейці виснажуються, намагаючись знайти рішення, яке допоможе Україні. А Трамп хоче заробляти на цих активах. Це пропозиція, яку відхилять усі».

У Брюсселі настрої ще жорсткіші. Один високопосадовець ЄС заявив: «Віткоффу треба до психіатра».

Інший дипломат підкреслив: США не мають жодної юридичної можливості розморожувати активи, які належать Європі.

ЄС боїться, що план Трампа зірве угоду

Європейські столиці побоюються, що американська ініціатива ускладнить переговори з Бельгією, яка й без того не хоче брати на себе ризики у разі російських спроб повернути заморожені кошти.

План ЄС полягає у тому, щоб видати Україні позику під майбутні репарації від Росії. Але поява американської альтернативи, яка передбачає розмороження активів у рамках післявоєнної угоди США–РФ, може створити додатковий тиск на Європу.

Дипломати жорстко критикують те, що американський документ передбачає:

інвестування 100 млрд доларів заморожених російських активів у реконструкцію України під керівництвом США;

отримання Вашингтоном «50% прибутку» від цієї діяльності;

внесок Європи у розмірі ще 100 млрд доларів;

подальше використання решти активів у спільних американо-російських проєктах.

Для багатьох у ЄС це виглядає як спроба Вашингтона монетизувати війну.

Побоювання щодо тиску на Україну

У Європі зростає занепокоєння, що план Трампа може стати механізмом примусу Києва до «нерівного миру», вигідного Володимиру Путіну.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна опинилася перед одним із найскладніших виборів у своїй історії: між «втратою гідності» та ризиком втрати ключового партнера.

Щоб узгодити подальші кроки, Зеленський провів телефонні переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єром Великої Британії Кіром Стармером.

Європейські лідери запевнили Київ у підтримці «справедливого миру» і наголосили, що жодна угода, яка стосується ЄС чи НАТО, не може бути ухвалена без їхнього схвалення.

Переговори щодо активів тривають, але в Європі дедалі гучніше говорять про загрозу, яку несе американський план: розкол серед союзників і послаблення України у вирішальний момент війни.