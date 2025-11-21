        Суспільство

        На Дніпропетровщині двоє людей загинули внаслідок російських ударів, є поранені

        Віктор Алєксєєв
        21 Листопада 2025 19:29
        Протягом дня російські війська завдавали ударів по Дніпропетровській області, повідомили у ДСНС. Найскладніша ситуація — у Нікопольському районі, де загинули двоє чоловіків. Ще п’ятеро людей дістали поранення, двох із них рятувальники евакуювали з небезпечної зони, надали домедичну допомогу та передали медикам.

        Внаслідок обстрілів зайнялися фермерське господарство та житловий будинок. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, магазин, господарчі споруди та гараж. Пожежі оперативно ліквідували.

        У Криворізькому районі задокументовано пошкодження об’єктів інфраструктури.

        Через обстріли зайнялися фермерське господарство та житловий будинок. Пошкоджено приватні оселі, багатоповерхівки, магазин, господарчі споруди й гараж / Фото ДСНС

        До ліквідації наслідків атак залучили 14 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС області.


