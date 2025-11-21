На Дніпропетровщині двоє людей загинули внаслідок російських ударів, є поранені

Протягом дня російські війська завдавали ударів по Дніпропетровській області, повідомили у ДСНС. Найскладніша ситуація — у Нікопольському районі, де загинули двоє чоловіків. Ще п’ятеро людей дістали поранення, двох із них рятувальники евакуювали з небезпечної зони, надали домедичну допомогу та передали медикам.

Внаслідок обстрілів зайнялися фермерське господарство та житловий будинок. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, магазин, господарчі споруди та гараж. Пожежі оперативно ліквідували.

У Криворізькому районі задокументовано пошкодження об’єктів інфраструктури.

До ліквідації наслідків атак залучили 14 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС області.