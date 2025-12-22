Через атаку БпЛА по інфраструктурі постраждали четверо працівників Укрзалізниці

Унаслідок російської атаки безпілотників на об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури області постраждали четверо працівників Укрзалізниця, повідомили в ДСНС.
Через удар сталася аварія на залізничних коліях. Рятувальники евакуювали постраждалих із пошкоджених локомотивів і передали їх медикам екстреної медичної допомоги.
Сапери ДСНС обстежили території на наявність вибухонебезпечних предметів. Усі займання ліквідовано, тривають відновлювальні роботи. На місці працюють надзвичайники, представники всіх екстрених служб, «Укрзалізниці» та волонтери Українського Червоного Хреста.