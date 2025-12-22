Укренерго повідомило про відключення в Одеській області після обстрілів

Внаслідок нічної ворожої атаки на енергооб’єкти у кількох регіонах України на ранок зафіксовано знеструмлення значної кількості споживачів в Одеській області, повідомили в Укренерго. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися, енергетики працюють над якнайшвидшим поверненням пошкодженого обладнання в роботу.

Внаслідок обстрілів виникли пожежі на обʼєктах енергетичної інфраструктури Одеси та області / Фото: ДСНС України

За даними компанії, споживання електроенергії загалом відповідає сезонним показникам. Станом на 9:30 22 грудня рівень споживання був таким самим, як у цей час попереднього робочого дня — 19 грудня. Водночас 21 грудня вечірній добовий максимум споживання був на 2,3% вищим, ніж у неділю 14 грудня, через застосування меншого обсягу обмежень.

Через наслідки попередніх масованих атак у більшості регіонів України сьогодні діють заходи обмеження споживання — графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також погодинні відключення для населення. В Укренерго закликають споживачів у регіонах з відключеннями дотримуватися ощадливого енергоспоживання, максимально обмежувати використання потужних електроприладів і за можливості переносити енергоємні процеси на нічні години.

