Одеський обласний ТЦК: взривний пристрій був захований у речах цивільного

В Одесі в будівлі Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався вибух, унаслідок якого загинув громадянин та поранено військовослужбовця. Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

За попередніми даними, вибухнув невідомий предмет, який знаходився серед особистих речей громадянина під час його спілкування з військовослужбовцями центру. Чоловік загинув на місці. Поранений військовослужбовець ТЦК отримав домедичну допомогу й був госпіталізований. Його стан уточнюється.

На місці інциденту працюють слідчо-оперативні групи Нацполіції, Служби безпеки України та співробітники ДСНС. Правоохоронці з’ясовують обставини вибуху та походження предмета, що детонував.

Керівництво ТЦК запевнило, що повністю співпрацює з правоохоронцями. Відомство також закликало медіа та громадськість не поширювати неперевірену інформацію та чекати на офіційні висновки компетентних органів.