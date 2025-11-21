Зеленський: країна стоїть перед найважчим вибором, але “гідність та свобода” не можуть бути зраджені

Президент Володимир Зеленський у зверненні до нації заявив, що Україна опинилася у одному з найскладніших періодів своєї сучасної історії та стоїть перед дуже важким вибором — між гідністю й свободою та ризиком втрати ключового партнера.

Глава держави наголосив, що нинішній тиск на Україну безпрецедентний, а від Києва очікують відповіді щодо 28 пунктів запропонованого плану. Водночас Зеленський підкреслив, що свою відповідь він дав ще 20 травня 2019 року, коли складав присягу Президента України та клявся захищати суверенітет, незалежність і права громадян. «Це клятва, і я ніколи її не зраджу», — заявив він.

Президент підкреслив, що Україна не робитиме різких заяв і продовжить спокійно та конструктивно працювати з США та іншими партнерами. Київ готовий до аргументованих перемовин, пропонуватиме альтернативи, але не дозволить ворогу звинуватити Україну в небажанні миру чи зриві дипломатичних процесів.

Реклама

Реклама

За словами Зеленського, держава працюватиме безперервно — сьогодні, суботу, неділю і стільки, скільки буде потрібно. Його головне завдання — відстояти два принципи, які не можуть бути виключені з будь-якого плану: гідність і свобода українців. На цьому ґрунтується все інше — суверенітет, незалежність, право на свою землю та майбутнє.

Президент підкреслив, що мир має настати так, щоб не сталося «закінчення України, Європи та глобального миру». Він повідомив, що провів розмови з європейськими лідерами, які розуміють, що Україна — це щит, який захищає ЄС від планів Путіна. «Європа була з нами. І ми віримо: Європа буде з нами», — сказав Зеленський.

Він нагадав про перший день повномасштабного вторгнення, коли українці обрали не тікати, а боротися. Ця єдність, за його словами, і є тим, чого найбільше боїться Росія. Тому він закликав до негайної консолідації всередині країни: громадян, політиків, парламенту та уряду. «Припинити срач. Припинити політичні ігрища. Держава має працювати», — наголосив Президент.

Зеленський також згадав, коли йому передавали ультиматуми про капітуляцію. Тоді він не зрадив Україну і сьогодні, за його словами, теж цього не зробить. Він подякував усім українцям — від військових і волонтерів до лікарів та журналістів — за підтримку, яка дає йому сили у найважчі моменти.

Президент наголосив, що наступний тиждень буде дуже складним та насиченим подіями. Українців він закликав не піддаватися інформаційному чи політичному тиску, не дозволити ворогу посіяти розбрат. «Ми сталеві, але навіть найміцніший метал може не витримати. Не забувайте про це», — звернувся він до нації.

Зеленський завершив звернення словами про єдність і впевненість у перемозі:

«Заради нашої гідності. Заради нашої свободи. Я знаю, що я не один. Зі мною — наш народ, суспільство, воїни, партнери, союзники. Усі наші люди. Гідні. Вільні. Єдині.

З Днем Гідності та Свободи. Слава Україні!»