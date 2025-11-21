Трамп встановив дедлайн для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація встановила для України кінцевий термін — наступний четвер — щоб погодитися на запропонований Білим домом 28-пунктовий план завершення війни. Про це він повідомив в інтерв’ю Fox News.
«У мене було багато дедлайнів, але якщо все рухається добре, їх можна подовжувати. Але четвер — це крайній термін», — сказав Трамп.
Як повідомляє CNN, план передбачає передачу частини української території Росії, а також «де-факто» визнання США Криму та інших захоплених Кремлем регіонів як російських. Документ також обмежує чисельність українських збройних сил.
Більшість положень із цього плану раніше відкидалися Україною та європейськими партнерами, оскільки вони є значними поступками Росії.
У розмові з Fox News Трампа також запитали, чи планує він послабити санкції, вже запроваджені адміністрацією щодо росії. Президент відповів, що цього не робитиме.
«Я не збираюся знімати санкції», — наголосив він.
Трамп додав, що, на його думку, президент РФ Володимир Путін «не прагне продовжувати війну» та «зазнає покарання».