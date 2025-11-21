Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на суботу, 22 листопада

У суботу погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти, які принесуть опади та ускладнення на дорогах у низці регіонів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На заході країни очікується дощ із переходом у сніг, налипання мокрого снігу та ожеледь. На дорогах формуватиметься ожеледиця. У Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях прогнозують значні опади, у Карпатах — сильний мокрий сніг. Температура протягом доби коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла.

На решті території, окрім південного сходу, вночі йтиме невеликий дощ, удень — помірний. У центральних та південних областях буде значно тепліше: вночі +6…+11°, удень 13–18°, у Криму до +21°. У північних регіонах та на Вінниччині вночі 1–6° тепла, вдень 5–10°.

Реклама

Реклама

Уночі та вранці в більшості північних областей, а також у Вінницькій та Черкаській областях місцями утворюватиметься туман.

У Києві та на Київщині буде хмарно. Вночі очікується невеликий, удень — помірний дощ. Уночі та вранці місцями туман.

Вітер північний, 7–12 м/с.

Температура по області: вночі 1–6° тепла, вдень 5–10°. У столиці: вночі 3–5° тепла, вдень 6–8°.