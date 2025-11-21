Зеленський провів годинну розмову з Венсом і Дрісколлом щодо американського плану миру

Президент України Володимир Зеленський повідомив про майже годинну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколлом. Сторони обговорили деталі американських пропозицій щодо завершення війни.

За словами Зеленського, Київ і Вашингтон працюють над тим, щоб «подальший шлях був достойним і справді ефективним для досягнення тривалого миру». Президент подякував американській стороні за увагу до українських позицій та готовність продовжувати спільну роботу.

Також було досягнуто домовленості про спільну роботу радників України, США та країн Європи, щоб зробити мирний процес «реально працездатним».

«Україна завжди поважала прагнення Президента Трампа закінчити кровопролиття, і ми позитивно сприймаємо кожну реалістичну пропозицію», — наголосив Зеленський.

Президент додав, що сторони домовилися залишатися на постійному зв’язку, а їхні команди готові працювати у режимі 24/7.