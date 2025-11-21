Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на кількох напрямках фронту. Станом на 16:00 21 листопада нараховано 130 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Російська артилерія сьогодні обстріляла населені пункти Біла Береза, Старикове та Кучерівка на Сумщині, а також Карповичі Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 10 атак росіян, зафіксовано 63 артилерійські обстріли, один із яких — із реактивної системи залпового вогню.

Реклама

Реклама

На Південно-Слобожанському напрямку українські сили відбили шість атак у районах Синельникового, Вовчанська та в напрямку Колодязного. Два бої тривають.

На Куп’янському напрямку триває одне бойове зіткнення, ще дві атаки ворога були відбиті біля Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося десять ворожих штурмів. П’ять боїв тривають безперервно.

На Слов’янському напрямку противник 11 разів намагався прорвати оборону біля Серебрянки, Дронівки, Виїмки, а також у напрямку Сіверська та Званівки. Чотири боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили одну безуспішну атаку в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку українські оборонці зупинили 16 штурмів біля Плещіївки, Щербинівки, Клебан-Бику, Русиного Яру, Полтавки та у напрямках Предтечиного, Степанівки й Софіївки. Два бої тривають.

Найвища інтенсивність боїв зберігається на Покровському напрямку — з початку доби російські війська здійснили 41 спробу просунутися. Сили оборони вже відбили 30 атак.

На Олександрівському напрямку відбито 20 штурмів противника у районах Андріївки-Клевцового, Ялти, Січневого, Вороного, Степового, Вербового, Привільного та в бік Олексіївки.

На Гуляйпільському напрямку тривають бої після трьох спроб росіян прорвати оборону біля Рівнопілля та Затишшя.

На Оріхівському напрямку відбито шість атак у районах Щербаків, Степового та у напрямках Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки й Приморського. Два бої тривають.

На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворог сьогодні не проводив.