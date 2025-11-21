Лідери Європи підтвердили підтримку України та наголосили на необхідності збереження обороноздатності

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Він подякував європейським лідерам за принципову підтримку України та її громадян.

Під час переговорів обговорили план миру для України та всієї Європи. Зеленський підкреслив, що високо цінує зусилля США, президента Дональда Трампа та його команди, спрямовані на завершення війни. Україна працює над документом, який підготувала американська сторона, і розраховує, що він стане реальним планом досягнення гідного миру. Сторони узгодили подальші кроки, а команди на відповідних рівнях продовжать спільну роботу.

Як передає Reuters, урядовий представник Німеччини підтвердив, що лідери Франції, Великої Британії та Німеччини наголосили на необхідності збереження здатності українських сил обороняти суверенітет країни. Макрон, Стармер і Мерц запевнили Зеленського в повній та постійній підтримці України на шляху до тривалого й справедливого миру.

Європейські лідери також привітали зусилля США щодо припинення війни, зокрема готовність гарантувати Україні суверенітет та надати надійні гарантії безпеки.