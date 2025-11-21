Bloomberg: Україна та європейські союзники відкидають ключові частини плану США та Росії

Найбільші європейські союзники Києва стали на бік президента Володимира Зеленського й відхилили ключові елементи американсько-російського плану щодо завершення війни в Україні, тоді як Вашингтон пригрозив припинити військову підтримку, щоб змусити погодитися на угоду, пише Bloomberg.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер погодилися у телефонній розмові з Зеленським у п’ятницю, що українські збройні сили мають зберегти здатність захищати суверенітет держави, а поточна лінія фронту повинна бути вихідною точкою для будь-яких мирних переговорів.

США пригрозили припинити обмін розвідданими та постачання озброєння Україні й вийти з усіх процесів, якщо Київ не погодиться на мирний план, повідомили обізнані джерела.

Мерц скликав розмову, щоб виробити відповідь на список із 28 вимог і пропозицій, який Зеленський отримав від США і який передбачає масштабні поступки Володимиру Путіну. Згідно з планом, копію якого бачило Bloomberg, українські регіони Крим, Луганськ та Донецьк будуть «визнані як фактично російські, включно зі Сполученими Штатами». Україна також буде зобов’язана провести вибори протягом 100 днів, відмовитися від будь-яких прагнень вступити до НАТО та різко скоротити чисельність своїх збройних сил.

«Ми працюємо над документом, підготовленим американською стороною. Це має бути план, який забезпечить реальний і гідний мир», — написав Зеленський у X після розмови. «Ми тісно координуємося, щоб принципові позиції були враховані».

Хоча США та Росія здебільшого відсунули європейські держави на другий план у своїх спробах завершити війну, реакція Європи на їхню пропозицію є вирішальною для того, як діятиме Україна надалі. Європейський Союз не може погодити механізм, який би розблокував близько 140 млрд євро для підтримки українських зусиль у війні, тоді як США скорочують підтримку Києва.

Європейські лідери зустрінуться на полях саміту G20 у Південній Африці в суботу, щоб визначити подальші кроки, повідомило джерело. Президент Фінляндії Александер Стубб, який здобув репутацію політика, що має вплив на Дональда Трампа, також очікується на зустрічі, за словами поінформованої особи, що побажала залишитися неназваною.

Серед європейських лідерів існують сумніви щодо статусу й легітимності плану, який змусить Київ віддати значні території, захоплені Росією, обмежити чисельність армії та поступово зняти санкції з Москви, сказав один із посадовців. Він охарактеризував це як фактичну капітуляцію України, що дає Росії те, чого вона прагне.

Європейські лідери також намагалися — але поки що безуспішно — організувати розмову зі США щодо цієї ініціативи, повідомило ще одне джерело.

Зеленський заявив у четвер, що погодився працювати над планом і очікує обговорити деталі з Трампом у найближчі дні.

За словами високопосадовця ЄС, план створює максимум можливостей для майбутніх російських гібридних атак і операцій під чужим прапором, коли Москва може звинуватити Україну у порушенні умов і знову вторгнутися. Посадовець додав, що документ дуже нагадує попередні вимоги Росії і є повністю неприйнятним для Європи та України.

«Йдеться про справедливий і тривалий мир, і ми вважаємо, що елементи цього плану можуть бути ефективними для досягнення цієї мети», — сказав офіційний представник уряду Німеччини Штефан Корнеліус. «Ми хочемо конструктивно брати участь у тому, щоб спрямувати цей процес у русло, яке наблизить нас до мети — сталого миру в Україні».

Багато положень плану — це пропозиції, які раніше рішуче відкидали Україна та її союзники. Країни-члени НАТО також можуть висловити заперечення, оскільки план обмежує можливість Альянсу приймати нових учасників. Таке рішення потребуватиме підтримки всіх 32 членів.

План передбачає надання Україні гарантій безпеки з боку США — хоча Вашингтон має отримати за це компенсацію. США також отримають 50% прибутків для відбудови та інвестування в Україну та укладуть економічне партнерство з Росією після зняття санкцій.

За словами речниці Білого дому Каролайн Левітт, команда Трампа підтримує нинішній план і веде переговори і з Росією, і з Україною.

Хоча посадовці Білого дому стверджують, що план має підтримку Трампа, одне з обізнаних джерел повідомило, що обговорення залишаються непевними. Делегація високопоставлених американських військових на чолі з міністром армії Деном Дрісколлом цього тижня перебувала в Києві, щоб обговорити варіанти подальшого прогресу, включно з можливістю посилення військової підтримки.

Остання версія плану була погоджена між спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом та російським представником Кирилом Дмитрієвим, повідомили джерела. Попередні ініціативи Віткоффа одразу викликали настороженість Києва та майже миттєву опозицію з боку Європи.

Але масштаб поступок Москві — а також США — є надзвичайно великим і вимагатиме підтримки країн, не залучених до нинішніх переговорів.

Україна мала б не лише відмовитися від вступу до НАТО, а й закріпити таку заборону в Конституції. Росію також повернуть до групи восьми провідних країн світу, що фактично завершить її міжнародну ізоляцію — крок, якому опонують інші члени G8.