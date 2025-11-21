Вашингтон попереджає Київ про можливе скорочення допомоги

США пригрозили скороченням розвідданих і постачання озброєння Україні, щоб домогтися її згоди на рамкову мирну угоду, запропоновану Вашингтоном. Про це повідомили два поінформовані джерела Reuters, які побажали залишитися анонімними.

За їхніми словами, рівень тиску на Київ з боку Вашингтона є безпрецедентним у порівнянні з попередніми раундами переговорів. США наполягають, щоб Україна підписала рамковий документ до наступного четверга. Одне з джерел зазначило: «Вони хочуть зупинити війну й хочуть, щоб Україна за це заплатила».

У четвер у Києві відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з делегацією високопоставлених американських військових. Під час перемовин обговорювали шляхи досягнення миру.

Посол США в Україні та керівник пресслужби армії США, які супроводжували делегацію, заявили, що зустріч була успішною. Вашингтон, за їхніми словами, прагне «агресивного графіка» для підписання документа між США та Україною.