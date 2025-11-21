У Києві діяла шахрайська “фінансова біржа”, що ошукала іноземців на мільйони

Слідчі Нацполіції та СБУ спільно з правоохоронцями ЄС викрили організовану групу, яка створила фіктивні трейдингові платформи та привласнювала гроші іноземних інвесторів під виглядом торгів на фондовому ринку. Під час обшуків вилучено понад 1,4 млн доларів, а потерпілими вже визнано понад 30 громадян Євросоюзу.

За матеріалами слідства, члени організованої злочинної групи створили псевдотрейдингові платформи та розгорнули “торги” на фондовому ринку, приваблюючи нових учасників великими прибутками.

Керівник оборудки та двоє його пособників організували в Києві кол-центр на 20 робочих місць, працівники якого телефонували потенційним клієнтам і залучали їх до інвестування коштів у криптовалюту та цінні папери.

“Так звані менеджери VIP-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах. Для цього через віддалений доступ вони встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів. За його допомогою зловмисники фактично здійснювали контроль над комп’ютерами клієнтів та демонстрували їм фіктивні прибутки”, – розповіли в поліції.

Після того як клієнти перераховували кошти на криптогаманці, учасники злочинної групи обготівковували їх через обмінні пункти у Києві.

У ході слідства встановлено, що лише п’ятеро потерпілих “інвестували” в криптовалюту 8 млн 200 тис. гривень. Остаточну суму збитків та точну кількість потерпілих встановлюють. Наразі відомо про понад 30 іноземних громадян, які втратили свої кошти.

Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання, у кол-центрі та в автомобілях підозрюваних. У результаті вилучено готівкові кошти, комп’ютерну техніку, носії інформації, чорнові записи.

Розпочато розслідування за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства. Слідчі поліції направили до суду клопотання про взяття зловмисників під варту.

Правоохоронці встановили особи 15 працівників кол-центру, готуються матеріали для оголошення їм про підозру. Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років ув’язнення.